Мужчину с тремя пакетами и бутылкой с марихуаной задержали патрульные Киева 4 ноября. Если бы он не попал в ДТП, злоумышленника не поймали бы.

О разоблачении предполагаемого наркоторговца сообщили в патрульной полиции Киева. Как утверждают копы, они приехали всего лишь оформлять ДТП, но поймали достаточно серьезного нарушителя.

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Все началось с того, что на улице Чернобыльской серьезно столкнулись Audi и Volkswagen. И хотя пострадавших в результате аварии не было, водители вызвали милицию. Тем более, составлять европротокол на водителя нерастаможенной машины невозможно.

Как задержали предполагаемого наркокурьера

Во время общения с владельцем евробляхи Volkswagen, патрульные заметили, что мужчина нервничает. Поэтому решили провести его поверхностную проверку. И нашли сверток с марихуаной. В багажнике легковушки копы обнаружили еще три пакета и бутылку с каннабисом.

Злоумышленник завернул каннабис в газету известной политсилы / Фото пресс-службы патрульной полиции Киева

От патрульных – к следователям

В отношении владельца "немца" составили два админпротокола – о нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии, а также об управлении транспортным средством без документов.

После этого мужчину передали следователям. Которые и должны открыть уголовное дело по факту перевозки наркотиков.