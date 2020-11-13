В субботу и воскресенье в храме Софии Киевской богослужения проводиться не будут. Внедрение новых карантинных ограничений коснулось и религиозных заведений.

В Православной церкви Украины нарушать карантинные нормы не собираются, сообщили в пресс-службе ПЦУ. Поэтому двери Национального заповедника "София Киевская" будут закрыты.

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Вместе с ними не откроется и центральный храм канонической церкви.

По словам пресс-секретаря ПЦУ Ивана Сидора, с понедельника по пятницу богослужения будут проводиться в привычном режиме – в 8:00 и в 17:00.

Будут ли закрываться в Киеве на выходные другие церкви, неизвестно.

Напомним, согласно решению Кабмина, с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в течение не менее трех недель во всех городах страны должны работать только аптеки, АЗС и магазины, ветеринарные клиники и СТО.



Какими будут ограничения карантина выходного дня / Инфографика 24 канала