Киевская команда по Counter-Strike, которая состоит из пенсионеров уверенно победила сильную команду Европы в этой возрастной группе – шведских "Седых снайперов". Киевлянка Татьяна Силенко рассказала о своем геймерскиом опыте – женщине 61 год.

Полтора года назад она вообще не знала о компьютерных играх, а теперь выигрывает в Counter-Strike даже у молодых оппонентов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Татьяна регулярно принимает участие в киберсоревнованиях. Ее команда называется "Ageless shooters", что можно перевести как "Стрельцы вне возраста". Это первая в Украине команда геймеров-пенсионеров.

Команда "Ageless shooters" / Скриншот из сюжета ТСН

Новичкам пришлось столкнуться в "бою" с опытной командой из Швеции – "Silver Snipers" ("Седые снайперы»). Украинцы просто разгромили своих визави.

Команада “Silver Snipers” / Скриншот из сюжета ТСН

Мы их очень боялись, но победили со счетом 16:1,

– отметила Татьяна.

Кто еще не в курсе – киберспорт официально признан видом спорта в Украине.