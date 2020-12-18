Ужасная авария с участием легковушки и пешехода произошла днем 18 декабря на улице Академика Вильямса в Голосеевском районе Киева. Водитель Mazda пытался проскочить на красный сигнал светофора, а молодой человек в это время перебегал дорогу.

Запись аварии сняли регистраторы одного из автомобилистов, который стал свидетелем сбития мужчины. Видео выложили на странице "Киев оперативный" в фейсбуке.

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По предварительным данным, на месте инцидента работали следователи полиции и медики скорой. Информации о состоянии здоровья пострадавшего пока нет.

Формально нарушили оба

Судя по записи видеорегистратора, водитель Mazda решил проехать регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Но в тот самый момент мужчина решил выскочить на дорогу и перебежать ее.

Скорее всего, появление пешехода перед машиной было для легковушки неожиданным. Но избежать столкновения было уже не возможно.

Впрочем, учитывая то, что мужчина двигался на зеленый, его вины в самом ДТП нет. По крайней мере так утверждают адвокаты.

Смотрите видео сбития пешехода легковушкой на улице Академика Вильямса в Киеве 18+: