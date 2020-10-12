Во время избирательных кампаний появляется огромное количество псевдоэкспертов, которые "знают ответы на все вопросы и бросаются обещаниями"

Чистая окружающая среда, как показывает социология, – популярная тема среди украинцев. Только в Киеве сохранение окружающей среды и противодействие климатическим изменениям считают актуальной темой 92% горожан, передает 5 канал. Этим пользуются политики – улучшение экологии есть в программах большинства участников местных выборов. Кандидаты совмещают сбор политических баллов с корыстными интересами, как, наприкмер, отвлечь внимание от действительно важных вопросов – убеждены политологи.

"На теме экологии активно спекулируют и активно отрабатывают те, кто действительно об этом переживает. Шантажировать можно застройщиков, блокируя строительства, можно шантажировать предприятия, угрожая экологическими претензиями, причем этим могут заниматься как чиновники, так и, я бы не называл этих людей активистами, как обыкновенные рэкетиры, которые маскируются под активистов", – говорит политолог Кирилл Сазонов.

Кроме того, как предостерегает Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины, во время избирательной кампании надо быть особенно внимательными, чтобы не попасть на крючок тех, кто выдает выдает себя за экологических экспертов:

"Во время избирательных кампаний появляется огромное количество псевдоэкспертов, которые знают ответы на все вопросы, они бросаются обещаниями и граждане им верят", – отмечает она.