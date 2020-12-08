Ужасное убийство произошло в самом сердце Киева вечером 8 декабря. Конфликт между двумя мужчинами закончился резней.

Вероятного убийцу мужчины пока пытаются найти правоохранители, сообщает "Киев оперативный". Копам известны приметы подозреваемого.

Смотрите также Забил до смерти и расчленил знакомого: в Черкассах за убийство задержали 76-летнего пенсионера

По предварительным данным, убийцу зовут Виктор. Он небольшого роста – около 165 сантиметров. Одет в черные брюки, черно-серую куртку и черно-оранжевую шапку.

Что известно об убийстве на Майдане

Инцидент произошел около входа в станцию метро.

По словам жены погибшего, они с мужем увидели знакомых и подошли поздороваться.

Между двумя прохожими начался конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе нее один из участников достал нож и ударил им оппонента.

От полученного ранения пострадавший погиб.

На месте инцидента работают следователи, которые опрашивают свидетелей происшествия. По факту убийства правоохранители открыли уголовное дело.

Участники конфликта – в участке

Правоохранители утверждают, что всех участников инцидента уже установили и увезли в териториальное управление полиции. Следователи выясняют все обстоятельства убийства.

Смотрите видео с места убийства мужчины на Майдане в Киеве: