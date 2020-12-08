В переходе на Майдане в Киеве неизвестный насмерть зарезал мужчину
Ужасное убийство произошло в самом сердце Киева вечером 8 декабря. Конфликт между двумя мужчинами закончился резней.
Вероятного убийцу мужчины пока пытаются найти правоохранители, сообщает "Киев оперативный". Копам известны приметы подозреваемого.
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По предварительным данным, убийцу зовут Виктор. Он небольшого роста – около 165 сантиметров. Одет в черные брюки, черно-серую куртку и черно-оранжевую шапку.
Что известно об убийстве на Майдане
- Инцидент произошел около входа в станцию метро.
- По словам жены погибшего, они с мужем увидели знакомых и подошли поздороваться.
- Между двумя прохожими начался конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе нее один из участников достал нож и ударил им оппонента.
- От полученного ранения пострадавший погиб.
- На месте инцидента работают следователи, которые опрашивают свидетелей происшествия. По факту убийства правоохранители открыли уголовное дело.
Участники конфликта – в участке
Правоохранители утверждают, что всех участников инцидента уже установили и увезли в териториальное управление полиции. Следователи выясняют все обстоятельства убийства.
Смотрите видео с места убийства мужчины на Майдане в Киеве:
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