Возле одного из магазинов Переяслава вечером 6 декабря из-за конфликта двух мужчин произошла стрельба. Подозреваемого задержали через несколько часов после инцидента.

О стрельбе, в которой пострадал 31-летний мужчина, сообщили в полиции Киевской области. Копов вызвали на место происшествия свидетели инцидента.

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Они заявили о том, что неизвестный мужчина стреляет из пистолета в непосредственной близости к местному магазину.

Что известно о стрельбе в Переяславе

Следователи и патрульные, работавшие на месте инцидента, выяснили, что стрельбе предшествовала перепалка, которая возникла между молодым человеком и случайным прохожим. Тогда же злоумышленник сделал несколько выстрелов в сторону незнакомца.

Скорее всего, пистолет был травматическим, поэтому пострадавший получил телесные повреждения.

Личность подозреваемого установили довольно быстро. Им оказался 26-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту хулиганства правоохранителей открыли уголовное дело. Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.

Вскоре злоумышленнику будут избирать меру пресечения.