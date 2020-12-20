В Киеве пьяный сотрудник полиции на автомобиле Toyota протаранил припаркованный Mercedes, а после еще и врезался в ограждение. В момент ДТП дорога была пустой. В сети пишут, что говорится об аварии с участием капитана Дениса Карасева. Инцидент произошел вечером 20 декабря на улице Косенко, 45.

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Когда же к злоумышленнику подошли патрульные, он начал к ним приставать и доказывать свою правоту. Более того, от прохождения теста на состояние опьянения отказался, угрожая одновременно свидетелям. Также заявлял, что не был за рулем. Об этом сообщает ресурс "Киев оперативный".

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Что известно о злоумышленнике

По данным ресурса, ДТП совершил капитан полиции Денис Карасев. В правоохранительных органах он работает с 2015 года. Однако уже в 2017-м попал в подобную аварию – пьяным влетел в пластиковую ограду и скрылся с места аварии.

Интересно, что в 2017 году он занимал должность следователя в Святошинском управлении. Ездил на внедорожнике Mitsubishi Pajero. После этого случая его уволили. Но мужчина подал апелляцию, и суд решил, что руководство действовало некорректно.

После за год он стал участковым офицером полиции. И вновь через год получил должность следователя, только уже в Соломенском управлении.

"Злые языки" говорят, что господин Карасев очень любит расследовать деятельность различных конвертационных центров. Это и объясняет наличие у него немалых, как для следователя, денег. Кстати, Toyota, на которой совершил недавнюю ДТП, также зарегистрированной на юридическое лицо,

– заключают журналисты.

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Смотрите видео с места ДТП на Косенко в Киеве, которую совершил пьяный капитан полиции Денис Карасев