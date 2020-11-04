Транспорт в Киеве больше всего загрязняет воздух. Его очень много и на дорогах часто появляются пробки – машины стоят на месте и выбрасывают вредные вещества.

Поэтому, стационарные предприятия не являются основной причиной загрязненности воздуха. Об этом в интервью для УНИАН рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

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Он пояснил, что существуют два вида источников выбросов загрязняющих веществ в воздух – промышленность, так называемые трубы и передвижные источники – все виды транспорта.

По словам министра, стационарные предприятия не являются основной причиной загрязнения.

Почему Киев имеет плохое состояние атмосферного воздуха? Потому что в нем много транспорта, а еще транспорт стоит в пробках. Дорожное движение далеко от "умного",

– сказал министр.

Абрамовский отметил, что город должен что-то делать, чтобы не было пробок.

Эколог Александр Соколенко в комментарии для сайта 24 канала также называл аналогичные причины.

Он сообщил, что Киев давно находится в списке городов с очень загрязненным воздухом, но ранее киевляне об этом не знали. Просто сейчас любой может проверить качество воздуха с помощью современных технологий.

В октябре 2020 украинская столица дважды оказывалась среди лидеров по загрязненному воздуху. Первый раз такую ситуацию фиксировали 11-12 октября, а потом это произошло 29 октября – индекс загрязнения воздуха составлял 159 при норме в 50.