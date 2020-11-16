В Киеве снова сложно дышать: столица в десятке рейтинга IQair
В Киеве продолжают фиксировать опасный для людей воздух. Высокий уровень загрязнения держится с пятницы. 16 ноября украинская столица занимает 9 место рейтинга IQair.
Уровень загрязнения воздуха в столице Украины превышает норму более чем в 3 раза. Об этом свидетельствуют данные сайта IQair.
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По состоянию на 14:30 16 ноября, Киев находится на 9 месте в мировом рейтинге. Индекс качества воздуха в столице составлял 155 единицы при норме в 50.
Первое место в рейтинге самых грязных городов планеты занимает столица Боснии и Герцеговины – Сараево.
Киев снова среди лидеров рейтинга IQair / Скриншот с iqair.com
Почему в Киеве такой плохой воздух
- Ранее экологи объяснили, что когда в Киев приходит туман, он концентрирует все вредные выбросы в воздухе и не позволяет им исчезнуть. Больше всего загрязняют воздух машины.
- Если по прогнозу погоды в Киеве передают сильный туман – это сигнал ухудшения воздуха. Киевлянам советуют не выходить лишний раз на улицу, а также не открывать окна.
- Также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский подтвердил, что воздух в Киеве больше всего загрязняет транспорт.
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