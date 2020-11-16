В Киеве продолжают фиксировать опасный для людей воздух. Высокий уровень загрязнения держится с пятницы. 16 ноября украинская столица занимает 9 место рейтинга IQair.

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины превышает норму более чем в 3 раза. Об этом свидетельствуют данные сайта IQair.

Читайте также В Киеве заминировали ЦУМ: людей эвакуируют

По состоянию на 14:30 16 ноября, Киев находится на 9 месте в мировом рейтинге. Индекс качества воздуха в столице составлял 155 единицы при норме в 50.

Первое место в рейтинге самых грязных городов планеты занимает столица Боснии и Герцеговины – Сараево.

Киев снова среди лидеров рейтинга IQair / Скриншот с iqair.com

Почему в Киеве такой плохой воздух