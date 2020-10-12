Киев давно находится в списке городов с очень загрязненным воздухом, но раньше киевляне об этом не знали. Просто сейчас любой может проверить качество воздуха с помощью современных технологий. Эксперт объясняет, почему украинская столица снова среди лидеров рейтинга IQAir.

Уже вторые сутки в Киеве фиксируют повышенный уровень загрязненности воздуха. Киевлянам не советуют лишний раз выходить на улицу или открывать окна. Журналист сайта 24 канала узнал у эколога Александра Соколенко, почему город снова оказался в мировом антирейтинге.

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По состоянию на 14.00 12 октября, на сайте IQAir украинская столица занимала второе место в списке городов с загрязненным воздухом. Впереди была лишь столица Индии – Дели.

Почему в Киеве высокий уровень загрязнения воздуха?

Сейчас такому уровню способствуют погодные условия. Туман, который держится в Киеве, концентрирует все вредные вещества, производящие многочисленные источники загрязнения.

Воздушная масса не движется, поскольку нет осадков и ветра. Грязные вещества накапливаются там, где и образуются и никуда не деваются,

– объясняет Соколенко.

Воздух столицы активно загрязняют предприятия в районе Дарницкого вокзала, Телички, Корчеватого и другие.

Но главным загрязнителями являются автомобили, говорит эколог. В Киеве ежедневно уровень загрязнения воздуха растет во часы пик – утром (7-9 часов) и вечером (16-19 часов). В это время киевляне едут на машинах на работу и домой. Образуются пробки в таких районах как Бессарабский квартал, Оболонский проспект, улица Телиги, Демеевская площадь. Там накапливаются большое количество вредных веществ.

Бессмысленное строительство – причина плохого воздуха

Соколенко подчеркнул, что Киев два десятка лет страдает от бессмысленной градостроительной политики. Столица Украины занимает одно из первых мест в мире по уровню пробок на дорогах (в Европе первое место в 2019 году, если не считать Стамбул и Москву).

Неправильное развитие города приводит к транспортным коллапсам, которые уже стали перманентным явлением. Большое накопление автомобилей в отдельных районах приводит к ухудшению качества воздуха

– заявил эколог.

Также Эксперт отметил, что сейчас стали популярными сервисы, которые позволяют кому-либо следить в режиме онлайн за качеством воздуха. Поэтому эта информация и попадает все чаще в СМИ, возникает резонанс. Но по мнению Александра Соколенко, Киев и раньше был одним из лидеров по загрязненности воздуха. "Просто люди не знали об этом".

Снова в топе

В 2020 году Киев не впервые попадает в топ городов с загрязненным воздухом. Весной столицу накрыло вредными веществами из-за пожаров в Чернобыльской зоне и на Житомирщине, а также из-за песчаных бурь.