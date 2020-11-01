В Киеве утром 1 ноября поступило сообщение о минировании моста Патона, который соединяет правый и левый берега столицы. Из-за этого рядом с мостом образовались пробки.

О сообщении о минировании моста патрульная полиция Киева сообщила в 10: 30 утра 1 ноября в своей телеграмме.

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Из-за этого движение через мост временно ограничили. На месте начали работать правоохранители и специалисты-взрывотехники, которые искали вероятную взрывчатку.

Вследствие ограничения движения рядом с мостом с обоих берегов Киева образовались незначительные пробки. Утром в воскресенье пассажиропоток через мост незначительный, а в будние дни это могло создать гораздо большие проблемы.

Пока нет информации о том, удалось ли полиции найти что-то похожее на взрывчатку. Сообщение, судя по всему, было анонимным.

Уже через час после сообщения о заминировании – в 11:30 – Киевская городская госадминистрация сообщила, что движение по мосту Патона восстановлено.

Пробки из-за вероятного заминирования моста Патона в Киеве / Скриншот с информационного портала Украины