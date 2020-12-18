Очень жесткое смертельное ДТП произошло в ночью 18 декабря в селе Малая Ольшанка Белоцерковского района Киевской области. Volkswagen на бешеной скорости вылетел с дороги и остановился после удара о бетонную клумбу и дерево.

В результате столкновения погиб 39-летний водитель иномарки, а также двое 17-летних пассажиров, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. От машины осталась лишь груда металлолома.

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На месте происшествия работали следователи. Помощь медиков никому из участников аварии не понадобилась.

Что известно о смертельной аварии под Белой Церковью

По предварительным данным, водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на обочину со стороны встречной полосы. Судя по фото последствий аварии, машина ехала с огромной скоростью.

В машине во время аварии находились 3 мужчин / Фото полиции Киевской области

По крайней мере после столкновения с декоративной клумбой и деревом она превратилась лишь в искореженное железо.

По факту смертельного ДТП следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц.

Все обстоятельства трагического происшествия устанавливают правоохранители.

В аварии погиб водитель и несовершеннолетние пассажиры авто / Фото полиции Киевской области