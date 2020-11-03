Под Броварами после ДТП дотла сгорело авто: видео
Серьезная авария, из-за которой житель Киевщины остался без машины, произошла в поселке городского типа Калиновка Броварского района вечером 3 ноября. Информации о пострадавших в результате ДТП нет.
О ДТП с возгоранием машины сообщает в фейсбуке "Киев оперативный". По предварительным данным, водитель авто остановился чтобы пропустить собаку, которая проходила через дорогу.
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В это время в него влетела другая машина.
На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, но спасти авто от тотального уничтожения они никак не могли.
Официальных комментариев от правоохранителей и работников МЧС по поводу инцидента пока нет.
Смотрите видео с места аварии с возгоранием авто на Киевщине:
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