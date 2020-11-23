Вблизи села Лютеж на трассе Киев-Овруч столкнулись Mercedes и Nissan. Авария произошла вечером 22 ноября.

В результате столкновения легковушки вылетели с дороги, а все, кто находился в середине, получили травмы, сообщили в полиции Киева. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель Nissan не пропустила Mercedes и начала поворот.

Смотрите также Оторвало голову: в Харькове водитель "євробляхи" на бешеной скорости сбил мужчину – видео 18+

Владелец "немца" избежать столкновения не успел.

7 пострадавших

От удара и съезда машин с трассы водители и пассажиры легковушек получили многочисленные повреждения. Среди травмированных – несовершеннолетний.

На месте происшествия работали медики скорой. 4 человек пришлось госпитализировать. Остальным врачи оказали помощь без поездки в медицинское учреждение.

По факту аварии следователи полиции Вышгорода открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Если вину водителя "японца" признают в суде, ей грозит от 3400 до 8500 гривен штрафа, до 2 лет исправительных работ или до пол года ареста. Также судьи могут ограничить свободу женщины на 3 года и лишить ее права управления транспортными средствами.



Из-за столкновения Nissan и Mercedes пострадали 7 человек / Фото полиции Киева