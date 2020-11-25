Развращал несовершеннолетних в машине: под Киевом поймали вероятного педофила – фото
56-летнего жителя Вишневого задержали полицейские по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних девушек в течение нескольких лет. Преступления он якобы совершал в Киеве и в Обуховском районе области.
О задержании и объявлении подозрения злоумышленнику сообщили в полиции Киевщины. Мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
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Деятельность 56-летнего жителя Вишневого пресекли оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
Развращал в машине сожительницы
По данным следствия, преступные действия мужчина совершал в салоне автомобиля сожительницы. Правоохранители задокументировали, что он привез 15-летнюю киевлянку в Обуховский район, где и совершал развратные действия. Жертвой злоумышленника также стали 17-летняя и другие многочисленные девушки, лица которых копы не установили.
Изъяли автомобиль и другие доказательства
Во время обысков в помещении, где работает подозреваемый, в его квартире и машине, оперативники нашли ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности вероятного педофила.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства / Фото полиции Киевской области
Все эти вещи отправили на экспертизу.
Вскоре суд будет выбирать для задержанного меру пресечения.
Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы / Фото полиции Киевщины
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