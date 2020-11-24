Очень дорогая авария произошла утром 24 ноября возле села Лютеж Киевской области. Во время съемок фильма водитель суперкара не справился с управлением и вылетел с дороги.

О ДТП с крайне дорогой машиной Lamborghini Huracan сообщили в телеграме Perepichka News. По предварительным данным, за рулем машины находился актер.

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Он был пристегнут ремнем безопасности и не погиб. Скорая госпитализировала пострадавшего в больницу с травмами головы.

Что известно об аварии с участием Lamborghini под Киевом

Участники съемочной группы утверждают, что водитель разогнал спорткар до скорости почти 200 километров в час. На скользкой дороге его занесло в деревья.



Lamborghini влетела в деревья / Фото Perepichka News

От ужасного по силе удара Lamborghini осталась фактически без передней части. Кроме того, значительно пострадала и задняя. Судя по всему, после фактически лобового столкновения автомобиль раскрутило и отбросило на дорогу.



Водителя Lamborghini госпитализировали медики скорой / Фото Perepichka News

Вероятно арендованная

Lamborghini Huracan, по некоторым данным, съемочная группа брала в аренду. Тест драйв такой машины в Киеве стоит около 3 500 гривен. Впрочем, в компании, которой, по непроверенной информации, принадлежит авто, отказались комментировать этот инцидент. Поэтому была ли спортивная машина застрахована, неизвестно.

Стоимость 5-летней Lamborghini Huracan на рынке достигает отметки в 300 тысяч долларов.



Ремонт спорткара, возможно, нецелесообразен / Фото Perepichka News