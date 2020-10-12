Двух ранее судимых жителей Черкасской области подозревают в дерзком нападении на девушку. Преступление произошло возле железнодорожного переезда "Княжчи" между Броварами и одноименным населенным пунктом.

За совершение нападения с избиением пострадавшей задержали двух мужчин 32 и 39 лет. Они, по данным следствия, приехали на Киевщину из Черкасской области, сообщили в фейсбуке полиции региона.

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Как утверждают полицейские, подозреваемые увидели молодую девушку в безлюдном месте и решили ее ограбить. Угрожая ножом, злоумышленники отобрали у жертвы смартфон.



Полицейские нашли телефон девушки / Фото прессслужбы полиции Киевской области

Когда девушка начала сопротивляться, ее жестоко избили кирпичом по голове. После того, как она потеряла сознание, мужчины дополнительно сняли с нее все драгоценности.

Награбленное нашли в Киеве

На след подозреваемых в совершении нападения полицейские вышли за сутки. С помощью камер видеонаблюдения и свидетелей они установили возможных причастных. Они арендовали жилье в Броварах. Кроме того, копы даже нашли вещи, которые принадлежали девушке.

Как оказалось, для запутывания следствия злоумышленники сдали телефон в один из киевских ломбардов, который радушно принял гаджет.

Находятся под стражей

Учитывая доказательства, которые собрали правоохранители, судьи решили отправить обоих фигурантов дела в следственный изолятор. Обоих подозревают в совершении разбоя. Санкция этой статьи – от семи до 10 лет тюрьмы.