В Киеве в ночь на 29 ноября взорвали, вероятнее всего, гранату возле офиса одного из лидеров "Национального корпуса" Максима Жорина. К счастью, обошлось без пострадавших. В самой партии во всем обвиняют членов пророссийской ОПЗЖ, в частности намекают на след Ильи Кивы.

Пострадавших нет, в результате взрыва частично поврежден забор и двери здания, сообщила полиция города Киева.

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Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, останки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на экспертизы. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого события и лиц, причастных к нему,

– рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

Полиция открыла уголовное производство по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с оружием. За это организаторам взрыва может грозить от 3 до 7 лет.

Хотя правоохранители не говорят ни названия партии, ни имени политика, под чьим офисом произошел взрыв, сам Максим Жорин рассказал: взрыв произошел под офисом "Национального корпуса".

"Это произошло ночью, около 2 часов, поэтому людей, к счастью, там не было. И какими надо быть дегенератами, чтобы подвергать опасности сотни людей, ведь пострадать мог любой", – отметил руководитель центрального штаба "Нацкорпусу".

Взрыв он связывает с политической деятельностью партии, ведь, якобы, именно накануне ее члены проводили акцию под посольством России. Политик убежден, что эти два события связаны друг с другом.

Мы не раз предупреждали, что Кива и его подопечный Ширяев – шавки российского агента Медведчука – имеют целые склады с оружием. Как видите, они уже перешли к активным действиям,

– заявил Максим Жорин.

К своему посту в телеграм он прикрепил видео момента взрыва под офисом. На нем заметно вспышку от взрыва и убегающего на велосипеде мужчину. Предположительно, именно этот мужчина и устроил взрыв.

К слову, это уже не первый такой случай. В прошлый раз под офисом партии взрывали гранату лишь чуть больше месяца назад – в ночь на 25 октября.

Взрыв под офисом "Национального корпуса": смотрите видео