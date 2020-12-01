Возле главного здания на Банковой с 19 декабря будет работать праздничная резиденция Святого Николая. Ее организуют в дополнение к катку и карусели для развлечений жителей Киева на новогодние праздники.

О намерениях расширить зону развлечений вблизи админздания сообщили в пресс-службе Офиса Президента в ответ на запрос "Украинских новостей". Ранее было известно о планах устроить возле ОПУ только каток.

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Впрочем, у Зеленского, судя по всему, решили расширить развлекательные возможности жителей Киева во время карантина и новогодних праздников.

Масштабный праздничный комплекс

На площади возле офиса Президента создадут праздничную площадку "Николай принимает друзей". Там расположатся карусель, каток, праздничные фотозоны и резиденция Святого Николая.

Доступной для развлечений локация станет уже 19 декабря. Будут работать все элементы площадки всю зиму ежедневно с 10:00 до 21:00.

Все бесплатно

В отличие от прошлогодних праздников, в 2020 – 2021 покататься на катке можно будет не только с собственными коньками, но и взяв их на прокат. Платить за это будет не нужно.

В офисе Президента подчеркивают, что будет работать развлекательная локация с соблюдением карантинных норм.

Для посещения праздничной локации возле ОПУ обязательно находиться в маске. Количество

відвідувачів на майданчику регулюватимуть на вході працівники святкового комплексу.