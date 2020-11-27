После анонимного звонка с уведомлением о минировании одного из мостов в Киеве правоохранителям пришлось перекрывать все четыре объекта, которые соединяют левый и правый берега столицы. Мужчину, которому инкриминируют нелепую шутку, уже задержали.

Злоумышленник, как сообщили в полиции Полтавщины, звонил не в Киев, а правоохранителям поселка городского типа Машевка. Он сообщил о том, что заминировал один из мостов, а также готов применить оружие против местных копов.

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Информацию о возможной закладке взрывчатки сразу получили столичные правоохранители.

Киев без мостов

Из-за сообщения на сооружения между левым и правым берегом Днепра выехали взрывотехники и кинологи. Движение по мостам было заблокировано, что несмотря на ночное время суток нанесло немалые неудобства местным жителям.

Никаких взрывных устройств эксперты не нашли, а злоумышленника отыскали на Полтавщине.

По данным следователей, к преступлению может быть причастен 29-летний житель Машевки. Ему вскоре объявят подозрение в ложном сообщении об угрозе безопасности граждан или уничтожении объектов собственности. Если суд признает его виновным, мужчину могут посадить на срок до 6 лет.

Мотив действий злоумышленника устанавливают правоохранители.