Избиение Владимира Балуха: как сейчас чувствует себя экс-пленник Кремля
Бывшего пленника Кремля Владимира Балуха сильно избили 8 сентября. Лишь спустя почти четыре недели бывший политзаключенный смог прийти в себя. Ранее врачи говорили, что Балух демонстрирует положительную динамику выздоровления.
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О состоянии Владимира Балуха после нападения рассказала сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
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Геращенко отметила, что Балух чувствует себя уже лучше. Его отключили от аппарата ИВЛ. Однако, чтобы экс-пленник Кремля полностью восстановился и смог вернуться к нормальной жизни, нужно время.
Политик также сообщила: если в выздоровлении Балуха и дальше будет прогресс, мужчину переведут из реанимации.
Подозреваемого в нападении задержали
В прокуратуре Киевской области рассказали, что подозреваемого в нападении на Балуха уже задержали. 19 сентября суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога. Нападавшим оказался 32-летний житель Киевской области. Мужчина признал свою вину и отметил, что конфликт с Балухом "произошел на бытовой почве".
Возможные версии избиения
Бывший политзаключенный Роман Сущенко ранее рассказал "Громадському радіо", что напал на Балуха профессионал.
Характер нанесения травмы свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер нанесения свидетельствует о том, что были какие-то умышленные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет,
– рассказал Сущенко.
Бывший политзаключенный также добавил, что если это хулиганство – то совершили его люди, которые умеют бить и ломать кости.
Напомним, полиция раньше рассматривала четыре версии избиения: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
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Что известно об избиении Владимира Балуха: главное
- 49-летнего Владимира Балуха ночью 8 сентября избили неизвестные. Без сознания мужчину на улице нашла прохожая.
- Экс-пленника Кремля госпитализировали в тяжелом состоянии и уже прооперировали. Врачи диагностировали у активиста тяжелую травму головы, перелом ключицы, перелом руки.
- В Офисе Президента на инцидент отреагировали мгновенно. Там выразили обеспокоенность и выдвинули требование Нацполиции как можно быстрее расследовать инцидент. Также там намекнули на то, что в ситуации с Балухом могло иметь место уличное насилие. Мол, в последние годы в Украине оно достигло угрожающего масштаба.
- По факту избиения Владимира Балуха полиция уже открыла уголовное производство по статье "Разбой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
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Кто такой Владимир Балух
- Владимир Балух – крымский активист, был фермером и общественным активистом. После того, как Россия аннексировала Крым, отказался от российского гражданства.
- Семь лет назад Балух вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".
- Российские силовики задержали Балуха 8 декабря 2016 года. Мол, на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму приговорил Балуха к 5 годам лишения свободы, а впоследствии после апелляции сократил срок заключения до 4 лет и 11 месяцев.
- Балуха освободили из российского плена 7 сентября 2019 года.