Бывшего пленника Кремля Владимира Балуха сильно избили 8 сентября. Лишь спустя почти четыре недели бывший политзаключенный смог прийти в себя. Ранее врачи говорили, что Балух демонстрирует положительную динамику выздоровления.

Новая информация о состоянии здоровья Балуха

О состоянии Владимира Балуха после нападения рассказала сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Актуально Владимира Балуха избили неизвестные: что известно о его состоянии и что говорят в полиции

Геращенко отметила, что Балух чувствует себя уже лучше. Его отключили от аппарата ИВЛ. Однако, чтобы экс-пленник Кремля полностью восстановился и смог вернуться к нормальной жизни, нужно время.

Политик также сообщила: если в выздоровлении Балуха и дальше будет прогресс, мужчину переведут из реанимации.

Подозреваемого в нападении задержали

В прокуратуре Киевской области рассказали, что подозреваемого в нападении на Балуха уже задержали. 19 сентября суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога. Нападавшим оказался 32-летний житель Киевской области. Мужчина признал свою вину и отметил, что конфликт с Балухом "произошел на бытовой почве".

Возможные версии избиения

Бывший политзаключенный Роман Сущенко ранее рассказал "Громадському радіо", что напал на Балуха профессионал.

Характер нанесения травмы свидетельствует о том, что было несколько ударов и характер нанесения свидетельствует о том, что были какие-то умышленные действия и нанесены достаточно профессионально, поскольку синяков и побоев нет,

– рассказал Сущенко.

Бывший политзаключенный также добавил, что если это хулиганство – то совершили его люди, которые умеют бить и ломать кости.

Напомним, полиция раньше рассматривала четыре версии избиения: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Обратите внимание Избиение Балуха: нашли сумку с вещами экс-пленника Кремля

Что известно об избиении Владимира Балуха: главное

49-летнего Владимира Балуха ночью 8 сентября избили неизвестные. Без сознания мужчину на улице нашла прохожая.

Экс-пленника Кремля госпитализировали в тяжелом состоянии и уже прооперировали. Врачи диагностировали у активиста тяжелую травму головы, перелом ключицы, перелом руки.

В Офисе Президента на инцидент отреагировали мгновенно. Там выразили обеспокоенность и выдвинули требование Нацполиции как можно быстрее расследовать инцидент. Также там намекнули на то, что в ситуации с Балухом могло иметь место уличное насилие . Мол, в последние годы в Украине оно достигло угрожающего масштаба.

. Мол, в последние годы в Украине оно достигло угрожающего масштаба. По факту избиения Владимира Балуха полиция уже открыла уголовное производство по статье "Разбой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Советуем ознакомиться Почему крайне сложно комментировать избиение Владимира Балуха?

Кто такой Владимир Балух