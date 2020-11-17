О том, что очень необходим Киеву Подольско-Воскресенский мост через Днепр откроется немножко недостроенным, известно уже давно. Но официально киевская власть никогда не признавала, что запустят его со съездами на Русановские сады.

Впервые о выходе моста на улицу дачного массива заявили в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева в ответ на запрос "Экономической правды". При этом власти надеются как можно быстрее достроить конструкцию согласно проекту.

Смотрите также Кличко пообещал объединить Подол с Троещиной мостом до конца октября

Скандальный съезд

Чиновники признали, что первая очередь строительства автомобильной дороги Подольско-Воскресенского моста будет открыта на Центральной Садовой улице на Русановских садах. Сделать это обещают уже в ноябре.



Схема съезда с Подольско-Воскресенского моста после завершения первой очереди проекта / Фото "Экономическая правда"

Именно против этого и протестовали жители дачного массива, поскольку они не согласны с тем, чтобы у их домов организовали оживленное движение. Более того, улицы садов станут эпицентром пробок. Впрочем, сразу после открытия Подольско-Воскресенского моста значительно снизится нагрузка на Северный мост. И это так или иначе приведет к снижению количества пробок в столице.

И только когда съезды с моста на улицу Оноре де Бальзака, и на район Воскресенки достроят, киевлян ожидает значительное облегчение.

Окончательные сроки реализации второй очереди строительства в КГГА не сообщается.