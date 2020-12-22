В Киеве 23 декабря синоптики прогнозируют осадки – мокрый снег, а также гололедицу на дорогах. Водителей предупреждают об опасности.

Дорожники будут работать в усиленном режиме и посыпать пути специальными материалами. Об этом сообщает КГГА.

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Осадки в столице будут в течение 3 дней. "Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий и обещает привлечь 544 единицы специальной техники.

Призываем водителей быть осторожными на дорогах: соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума,

- говорится в сообщении.

Сайт 24 канала сделал для водителей специальную инфографику – правила движения при гололедице на дорогах.

Что делать водителям, если на дороге гололедица / инфографика 24 канала