В Киеве 28 октября произошла авария на улице Тростянецкой. Во время ремонта под землей большая струя воды смыла коммунальщиков. Один из них скончался в больнице.

Погибший мужчина работал в "Киевводоканале" сварщиком. Ему был 61 год. Об этом сообщает ТСН.

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Инцидент произошел, когда рабочие снимали с канализационной трубы заглушку – оттуда под большим давлением вырвалась жидкость.

Струя разрушила остальные перегородки, сбила людей с ног и протащила их 40 метров трубой, вплоть до ближайшего коллектора. Оттуда пострадавших доставали мчсники.

Пострадали четыре человека. Один скончался в больнице.

Смотрите видео о том, как спасали коммунальщиков:

Работы по ремонту коллектора из-за перебоев с финансированием на этом месте ведутся уже не первый год. Из-за этого вблизи выезда из Тростянецкой на Харьковское шоссе перекрыта полоса движения для авто, что создает неудобства водителям.

Из самого коллектора постоянно воняет нечистотами, которыми дышат жители ближайших домов.