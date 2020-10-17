Подозреваемому в нападении в Киеве на волонтера УДАРа и участника АТО избрали меру пресечения. Он будет находиться под стражей в течение 60 дней.

Подозреваемому избрали меру пресечения

Такое решение суд принял по ходатайству Киевской местной прокуратуры №9.

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Мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней,

– говорится в сообщении.

Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе.

Если его вину докажут, мужчину могут посадить на срок от 7 до 15 лет.

Что известно о доказательствах его вины

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" заявила, что подозреваемый не признает своей вины. Но результаты проведенных следственных действий и информация свидетелей дают основания квалифицировать это нападение именно как покушение на умышленное убийство человека.

По ее словам, пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе в шею и грудную клетку. Кроме того, есть свидетели того, что после нападения подозреваемый не позволял никому подойти к раненому. Он угрожал снова применить нож и убить волонтера.

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