Покушение на волонтера в Киеве: подозреваемого арестовали на 2 месяца
Подозреваемому в нападении в Киеве на волонтера УДАРа и участника АТО избрали меру пресечения. Он будет находиться под стражей в течение 60 дней.
Подозреваемому избрали меру пресечения
Такое решение суд принял по ходатайству Киевской местной прокуратуры №9.
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Мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней,
– говорится в сообщении.
Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе.
Если его вину докажут, мужчину могут посадить на срок от 7 до 15 лет.
Что известно о доказательствах его вины
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" заявила, что подозреваемый не признает своей вины. Но результаты проведенных следственных действий и информация свидетелей дают основания квалифицировать это нападение именно как покушение на умышленное убийство человека.
По ее словам, пострадавший получил многочисленные ножевые ранения, в том числе в шею и грудную клетку. Кроме того, есть свидетели того, что после нападения подозреваемый не позволял никому подойти к раненому. Он угрожал снова применить нож и убить волонтера.
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Покушение на волонтера в Киеве: основное
- Нападение произошло 14 октября в Соломенском районе Киева. На улице к волонтеру УДАРа и участнику АТО, который раздавал агитационные газеты, подошел незнакомец.
- Между ними возник словесный конфликт. Во время него мужчина достал нож и начал наносить волонтеру удары в разные части тела.
- В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали, сейчас его состояние стабильное.