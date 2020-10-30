Водитель Land Rover Discovery, который 30 октября в Киеве выехал на пешеходную зону Майдана Независимости и сбил людей на Крещатике, утверждает, что потерял сознание. Его задержали правоохранители.

В результате ужасной аварии на Крещатике погибли две женщины, сообщает 24 канал. Еще четыре человека получили травмы. Их госпитализировали медики "скорой".

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Проверка 66-летнего владельца внедорожника на драгере показала отсутствие алкоголя в его крови.

Как произошла авария на Крещатике

Сам водитель Land Rover утверждает, что недавно он был прооперирован. Из-за этого он якобы потерял сознание во время управления транспортом. Полицейские эту информацию никак не комментируют.

Смотрите видео прохождения водителем внедорожника теста на драгере:

На видео, которые сделали камеры наблюдения, виден момент съезда внедорожника с проезжей части Институтской. Авто не меняло траекторию движения и на большой скорости ехало по Майдану Независимости. Пешеходам пришлось убегать от иномарки.

Когда же Land Rover оказался на Крещатике, он снес нескольких женщин, влетел в рекламный ситилайт и столкнулся с машинами, которые стояли в пробке.

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