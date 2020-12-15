После неудачной для представителей власти попытки помешать протестующим установить палатки на Майдане Незалежности копы не шли на конфронтацию с людьми несколько часов. Впрочем, вечером 15 декабря, стянув дополнительные силы Нацгвардии, работники МВД пошли сносить палатки.

Полицейским удалось пробиться к палаткам и снести некоторые из них, сообщает "РБК-Украина". Силовики применяли свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки.

Смотрите также ФЛП установили палатки после столкновений с полицией и готовятся ночевать на Майдане: фото

Сколько человек пострадали в результате столкновений, пока неизвестно.

Зачистки не произошло

Не смотря на то, что количество правоохранителей на Майдане просто огромное, снести весь условный палаточный городок копы не смогли. Сейчас они отошли на первоначальные позиции.



На Майдане – немало протестующих / Фото 24 канал

Впрочем, протестующие до сих пор находятся в плотном окружении границ полиции.

Между протестующими и силовиками сразу же начались столкновения. На Майдане слышны взрывы, а также виден дым от дымовых гранат.



Полицейские находятся возле Майдана / Фото 24 канал

После демонтажа нескольких палаток, силовики отошли от протестующих. Однако вблизи Майдана Незалежности находятся крупные отряды правоохранителей.



Копы окружили протестующих / Фото 24 канал

Смотрите видео попытки штурма палаточного городка на Майдане: