В Киеве в первый день карантина выходного дня 14 ноября полиции пришлось штурмовать ресторан "Гавана" из-за нарушения ограничений. Кроме того, работники заведения напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание.

Правоохранителям пришлось брать ресторан штурмом, ведь работники заведения не выполняли их законных требований. Об этом сообщает полиция Киева.

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Предыстория конфликта

Ресторан "Гавана" работал в обычном режиме, несмотря на решение правительства и местных властей о введении в Киеве карантина выходного дня.

Сначала в заведение приехала съемочная группа одного из телеканалов. Между ними и работниками "Гаваны" возник словесный конфликт, а один из работников ударил журналиста.

Тогда работники ресторана закрыли журналистов в одном из помещений заведения и не выпускали. Тогда работники СМИ обратились в полицию с сообщением о препятствовании их законной деятельности.

Штурм полиции

Когда представители полиции прибыли на вызов, работники ресторана выключили свет, закрыли двери и не пускали правоохранителей. Поэтому последние вызвали подкрепление и штурмовали заведение.

После штурма "Гаваны" полиция вошла в заведение, вывела из него посетителей и составила административный протокол в отношении директора ресторана.

Впрочем, административный протокол – это не самое худшее. Двух работников 31 и 38 лет задержали прямо в зале ресторана. Против них возбудили уголовное дело за нападение на журналистов. Злоумышленникам грозит ограничение свободы до 5 лет.

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