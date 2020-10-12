Злоумышленник, который поджег фасад элитного дома на Воздвиженке 10 октября, оказался в полицейском участке уже через час после фиксации правонарушения. Задержали его после совершения еще одного преступления.

По данным следствия, после того, как мужчина облил зажигательной жидкостью крыльцо жилого здания на Воздвиженке, он направился уничтожать брусчаткой припаркованные рядом автомобили, сообщили на фейсбуке Национальной полиции.

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Как утверждают копы, при осмотре места преступления, правоохранители вычислили приметы подозреваемого по камерами видеонаблюдения.

В настоящее время на горячую линию патрульных позвонили свидетели следующего преступления. Они сообщили о том, что на Подоле неизвестный мужчина крушит стекла машин кирпичом.



Подозреваемого задержали возле разбитых автомобилей / Фото пресс-службы полиции Украины

Уже возле второго места преступления патрульные задержали похожего по приметам на подозреваемого мужчину. Во время разговора он признался в том, что поджег фасад здания.



Мужчина признался в том, что совершил поджог дома / Фото пресс-служба полиции Украины

Что известно о поджоге на Воздвиженке?

Вечером 10 октября неизвестный мужчина купил на заправке канистру с бензином.

Жидкость он разлил у входа в подъезд одного из домов киевского элитного района Воздвиженка и поджег зажигалкой;

После этого молодой человек скрылся с места инцидента и продолжил хулиганские поступки.

Подозреваемому "светит" до 10 лет

Если следователи доведут дело задержанного до логического финала, его могут посадить за решетку на долгий срок. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Мотивов мужчины правоохранители до сих пор не выяснили.

В ближайшее время мужчине будут выбирать меру пресечения.

Известный деятель

По данным паблика Киев оперативный, задержанным оказался столичный ди-джей, предприниматель, продюсер и общественный деятель Ярослав Еременко, известный под псевдонимом JARR. Есть информация, что во время совершения преступления мужчина был под наркотиками.

Смотрите видео задержания подозреваемого в поджоге дома на Подоле:​