В полиции Киева установили личность мужчины, который вечером 2 октября угрожал взорвать помещение ресторана "Вареничная Катюша" на бульваре Леси Украинки. С ним сейчас проводят следственные действия.

Подробности захвата ресторана и задержания злоумышленника рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина". По данным правоохранителей, нарушителем оказался 33-летний житель Ивано-Франковской области.

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Никаких взрывных устройств у мужчины не нашли. Однако взрывотехники еще не закончили осматривать помещение ресторана.

Был в розыске

Как утверждает глава столичной полиции, недавно в милицию обратился брат злоумышленника, который сообщил о его исчезновении. Поэтому, копы разыскивали его как пропавшего без вести.

Как происходил захват

По предварительным данным, мужчина зашел в помещение ресторана и сразу начал угрожать посетителям и персоналу. При нем был рюкзак, в котором могла находиться взрывчатка.

Ничего запрещенного у злоумышленника не нашли, а его поведение указывает на то, что он может находиться под действием психотропных веществ.

Квалификация неизвестна

Правоохранители до сих пор не определились, что инкриминировать нарушителю. Событие лишь внесли в журнал заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Уголовное дело в отношении инцидента откроют после завершения следственных действий на месте преступления.