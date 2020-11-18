Руководитель одного из коммунальных предприятий Киевского областного совета, по данным следователей, вымогал у бизнесмена 30 тысяч гривен взятки. Задержали его 18 ноября на горячем.

О разоблачении вероятного коррупционера сообщили в прокуратуре Киевской области. Деньги злоумышленник хотел получить за передачу в аренду офисных и складских помещений коммунального предприятия.

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Действовал генеральный директор КП, как утверждают правоохранители, вместе с сообщником.



Директора коммунального предприятия задержали вместе с сообщником / Фото пресс-службы полиции Киева

До 10 лет за 20 тысяч гривен По факту взяточничества полицейские открыли уголовное производство по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на 3 года после освобождения. Кроме этого, если судьи признают фигуранта дела виновным, ему грозит конфискация имущества.



Злоумышленника поймали на горячем / Фото пресс-службы полиции Киева

Все эти наказания могут назначить за всего лишь 20 тысяч гривен, после получения которых чиновника повязали правоохранители. Когда злоумышленник хотел получить вторую часть взятки, неизвестно.

Полицейские проводят следственные действия. Задержанным сообщат о подозрении в совершении преступления, после чего суд будет избирать им меру пресечения.



Коммунальщику грозит от 5 до 10 лет тюрьмы / Фото пресс-службы полиции Киева