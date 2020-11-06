В Киеве 6 ноября отмечают день освобождения от фашистских захватчиков. Политики не забыли напомнить о себе и написали поздравительные посты в фейсбук. Без "победобесия" не обошлось.

С праздником поздравил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие политики. Не обошлось без маргиналов – свои поздравления произнесли Вадим Рабинович, Елена Лукаш и другие. Сайт 24 канала собрал "интересные" посты.

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Председатель украинского парламента – "слуга народа" Дмитрий Разумков написал, что помнит о подвиге солдат, которые освободили украинскую столицу.

Вспомнил о дне освобождения Киева и президент Украины Владимир Зеленский. Он не посвящал историческому событию отдельного поста в соцсетях, но упомянул о нем в речи в ходе представления аудита экономики государства.

Не обошлось без трэша.

С праздником поздравил и Вадим Рабинович. Он, правда, схалтурил и просто перепостил картинку в стиле new-коммунизма.

А вот его коллега и соратница Виктора Януковича Елена Лукаш решила поделиться пропагандистским роликом советских времен.

Не стал перетруждаться нардеп-графоман Макс Бужанский – он скромно выложил у себя в телеграм-канале ссылки на свои размышления по этому поводу, датированные 2018 годом.

А вот его коллега по Верховной Раде – бывший регионал Ренат Кузьмин – в своей заметке не забыл напомнить подписчикам о плохой украинской власти, которая "проигнорировала когда-то большой праздник – День освобождения Украины от фашистских захватчиков".

Также Кузьмин, не придумав ничего нового, обвинил Украину в фашизме.

Сегодня не каждый может распознать старые нацистские лозунги в новых украинских интерпретациях, но не замечать сходства: "Германия превыше всего!" и "Украина превыше всего!" может только тот, кто не хочет этого замечать.

Также Кузьмин сравнил лозунги: "Слава нации – смерть врагам!" из "Слава Гитлеру – Смерть евреям!".

Интересно, по каким учебникам истории учился господин Кузьмин, ведь такого лозунга не было в нацистской Германии. Это подтвердили историки для сайта 24 канала.