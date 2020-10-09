Нам в очередной раз только обещают: пострадавшие от взрыва на Позняках обратились к Зеленскому
Пострадавшие от взрыва на Позняках семьи обратились к президенту Зеленскому, потому что большинство проблем за более 3,5 месяца так и остаются не решенными. Люди до сих пор не смогли забрать из поврежденного дома свои вещи, а на новые квартиры большинство так и не получило права собственности.
После очередного собрания люди решили обратиться к главе государства и попросить взять ситуацию под свой контроль. Соответствующее видеообращение обнародовала одна из пострадавших Марина Писаренко.
Ранее Взрыв на Позняках: многоэтажку готовят к укреплению
По ее словам, помощи просят 150 человек или 40 семей, пострадавших от последствий взрыва.
Какие проблемы беспокоят людей:
- Экспертиза причин взрыва до сих пор не проведена.
- Не определен виновный в этой катастрофе.
- Дом, в котором проживали люди не укреплен, они до сих пор не получили свои вещи.
- Не все дома, которые были выданы Офисом Президента, имеют почтовые адреса. Один даже не достроен.
- Выплата помощи от КГГА возможна только после получения права собственности.
"Нам в очередной раз обещают", – подчеркнула женщина.
По словам Писаренко, 3 пункта из 5 обещают решить на днях, но вопрос экспертизы и права собственности остается в подвешенном состоянии.
Господин президент, возьмите нас под свой контроль,
– добавила Писаренко в конце обращения.
Обращение пострадавших от взрыва на Позняках семей к Зеленскому: видео
Заметим, что взрыв в многоквартирном доме на киевских Позняках произошел 21 июня. Тогда в результате частичного обвала нескольких этажей дома погибли 5 человек. Пока самой вероятной причиной взрыва считается утечка газа. Дом почти сразу признали непригодным для жизни, в будущем многоэтажку демонтируют. Больше о взрыве на Позняках читайте по ссылке.