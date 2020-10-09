Пострадавшие от взрыва на Позняках семьи обратились к президенту Зеленскому, потому что большинство проблем за более 3,5 месяца так и остаются не решенными. Люди до сих пор не смогли забрать из поврежденного дома свои вещи, а на новые квартиры большинство так и не получило права собственности.

После очередного собрания люди решили обратиться к главе государства и попросить взять ситуацию под свой контроль. Соответствующее видеообращение обнародовала одна из пострадавших Марина Писаренко.

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По ее словам, помощи просят 150 человек или 40 семей, пострадавших от последствий взрыва.

Какие проблемы беспокоят людей:

Экспертиза причин взрыва до сих пор не проведена.

Не определен виновный в этой катастрофе.

Дом, в котором проживали люди не укреплен, они до сих пор не получили свои вещи.

Не все дома, которые были выданы Офисом Президента, имеют почтовые адреса. Один даже не достроен.

Выплата помощи от КГГА возможна только после получения права собственности.

"Нам в очередной раз обещают", – подчеркнула женщина.

По словам Писаренко, 3 пункта из 5 обещают решить на днях, но вопрос экспертизы и права собственности остается в подвешенном состоянии.

Господин президент, возьмите нас под свой контроль,

– добавила Писаренко в конце обращения.

Обращение пострадавших от взрыва на Позняках семей к Зеленскому: видео

Заметим, что взрыв в многоквартирном доме на киевских Позняках произошел 21 июня. Тогда в результате частичного обвала нескольких этажей дома погибли 5 человек. Пока самой вероятной причиной взрыва считается утечка газа. Дом почти сразу признали непригодным для жизни, в будущем многоэтажку демонтируют. Больше о взрыве на Позняках читайте по ссылке.