В Киеве вечером 7 ноября произошел пожар в отеле Golden Gate Inn, что на улице Ярославов Вал, 33А. Спасателям пришлось с помощью лестницы эвакуировать людей из 2 и 3 этажей. В целом в огненной ловушке оказались 6 человек, среди которых 2 детей.

Сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы поступило спасателям около 17:30 7 ноября, сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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Как выяснили спасатели, место возгорания было в подвальном помещении 3-этажного здания гостиницы. Впрочем, выходы из-за пожара были заблокированы, поэтому спасателям пришлось экстренно эвакуировать людей, оказавшихся в ловушке.

Тогда работники ГСЧС применили трехколенную лестницу, чтобы спасти людей со 2 ​​и 3 этажей. В целом таким образом эвакуировали 6 человек, среди которых 3 детей.

Пожар ликвидировали уже через час после сообщения о его начале. Сейчас следователи устанавливают возможные причины произошедшего. К счастью, благодаря быстрым действиям спасателей удалось обойтись без жертв и пострадавших.

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