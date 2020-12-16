Горело здание Святошинской райадминистрации Киева: погибли люди – фото
В административном здании Святошинского района Киева вспыхнул пожар. Есть погибшие и пострадавший. Инцидент произошел вечером 15 декабря.
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Огонь возник примерно в 22:10 на 2 этаже отдельно стоящего двухэтажного здания. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Киеве.
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Пожар произошел в двухэтажном здании / Фото ГСЧС
Тушение пожара осложнялось отсутствием воды на территории здания, поэтому спасатели вынуждены были ее дополнительно подвозить.
Примерно в 23:20 пожар локализовали, а в 23:29 – ликвидировали.
Сложность тушения заключалась в том, что на территории не было воды / Фото ГСЧС
К сожалению, в результате инцидента 2 человека погибли. Еще одного пострадавшего пожарные спасли и передали работникам скорой.
На месте работали 6 единиц техники и 25 спасателей. Причину пожара устанавливают правоохранители.
Примерно через 1,5 часа спасателям удалось ликвидировать пожар / Фото ГСЧС
Добавим, что админздание адмнистрации Святошинского района Киева располагается на проспекте Академика Палладина, 46/2.
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Где возник пожар / Карта
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