Припаркованный автомобиль взорвался под Киевом: есть вероятность подрыва
В Борисполе под Киевом взорвался припаркованный автомобиль. Инцидент произошел в ночь на 6 декабря.
Что известно о взрыве авто в Борисполе
Автомобиль взорвался на улице Броварской. Известно, что он был марки Renault. Об этом сообщил ресурс dtp.kiev.ua в телеграме.
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По словам спасателей, прибывших на место, может идти речь о подрыве. Поскольку взрыв был очень сильным. А газ или другое топливо к таким последствиям не приводят. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Пока официальных комментариев ни от полиции, ни от ГСЧС нет. Журналисты 24 канала пытаются связаться с их пресс-службами для комментария.
Последствия взрыва авто в Борисполе / Коллаж dtp.kiev.ua
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