Столица так и не оправилась от утренних пробок 23 декабря. Традиционные, связанные с часом пик пробки сменились на тянучки, которые возникли из-за неблагоприятных погодных условий.

На Левом берегу наблюдаются небольшие пробки на развязках, которые ведут к мостам, но в основном ситуация на дорогах нормальная. А вот на правом берегу движения как такового вообще нет. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Из-за скользких дорог в Киеве произошло очень много аварий. Они блокируют проезд по дорогам больше, чем стихия.

Впрочем, водители вынуждены уменьшать скорость машин, чтобы избежать потери контроля за ними. И это также добавляет баллов уровню пробок.

Смотрите видео аварии из-за снегопада в Киеве:

Где в Киеве трудно проехать днем 23 декабря:

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Берестейской", а также от "Политехнического института" до "Воздухофлотского путепровода";

Улица Вадима Гетьмана;

Чоколовский бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Николая Трублаини;

Улица Симиренко;

Проспект Валерия Лобановского;

Улица Короленковская;

Улица Николая Гринченко;

Бульвар Леси Украинки;

Бульвар Тараса Шевченко;

Улица Жилянская;

Улица Саксаганского;

Улица Владимирская;

Улица Коцюбинского;

Улица Бульварно-Кудрявская;

Улица Ярославов Вал;

Улица Большая Житомирская;

Набережное шоссе;

Владимирский спуск;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Улица Константиновская;

Улица Глыбочицкая;

Улица Сечевых Стрельцов;

Улица Вячеслава Чорновола;

Улица Ильенко;

Улица Елены Телиги;

Улица Дегтяревская.



Где в Киеве 23 декабря пробки / Скриншот Google Maps

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