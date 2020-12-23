Из-за снега и ДТП: Киев остановился из-за пробок – видео
Столица так и не оправилась от утренних пробок 23 декабря. Традиционные, связанные с часом пик пробки сменились на тянучки, которые возникли из-за неблагоприятных погодных условий.
На Левом берегу наблюдаются небольшие пробки на развязках, которые ведут к мостам, но в основном ситуация на дорогах нормальная. А вот на правом берегу движения как такового вообще нет. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Из-за скользких дорог в Киеве произошло очень много аварий. Они блокируют проезд по дорогам больше, чем стихия.
Впрочем, водители вынуждены уменьшать скорость машин, чтобы избежать потери контроля за ними. И это также добавляет баллов уровню пробок.
Смотрите видео аварии из-за снегопада в Киеве:
Где в Киеве трудно проехать днем 23 декабря:
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Берестейской", а также от "Политехнического института" до "Воздухофлотского путепровода";
- Улица Вадима Гетьмана;
- Чоколовский бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Николая Трублаини;
- Улица Симиренко;
- Проспект Валерия Лобановского;
- Улица Короленковская;
- Улица Николая Гринченко;
- Бульвар Леси Украинки;
- Бульвар Тараса Шевченко;
- Улица Жилянская;
- Улица Саксаганского;
- Улица Владимирская;
- Улица Коцюбинского;
- Улица Бульварно-Кудрявская;
- Улица Ярославов Вал;
- Улица Большая Житомирская;
- Набережное шоссе;
- Владимирский спуск;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Улица Константиновская;
- Улица Глыбочицкая;
- Улица Сечевых Стрельцов;
- Улица Вячеслава Чорновола;
- Улица Ильенко;
- Улица Елены Телиги;
- Улица Дегтяревская.
Где в Киеве 23 декабря пробки / Скриншот Google Maps
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