Дороги в Киеве 24 декабря парализованы пробками. Ситуацию усугубляет непогода – туман и гололедица.

Как и всегда, пробки в Киеве образовались в местах, которые являются транспортными артериями города. На левом берегу проезд затруднен на въезде в город и подъездах к мостам. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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На правом берегу трудно проехать на въездах в Киев, а также в направлении центра.

Осложняют обычно не очень приятную для водителей ситуацию туман и мокрая дорога.

Где в Киеве образовались пробки утром 23 декабря:

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода);

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).



Где в Киеве 24 декабря пробки / Скриншот Google Maps

После вчерашнего снегопада Киев продолжают убирать десятки единиц коммунальной спецтехники. С их помощью на дорогу наносят противогололедные средства.