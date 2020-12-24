Пробки в Киеве 24 декабря: столица "остановилась" из-за непогоды
Дороги в Киеве 24 декабря парализованы пробками. Ситуацию усугубляет непогода – туман и гололедица.
Как и всегда, пробки в Киеве образовались в местах, которые являются транспортными артериями города. На левом берегу проезд затруднен на въезде в город и подъездах к мостам. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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На правом берегу трудно проехать на въездах в Киев, а также в направлении центра.
Осложняют обычно не очень приятную для водителей ситуацию туман и мокрая дорога.
Где в Киеве образовались пробки утром 23 декабря:
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода);
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 24 декабря пробки / Скриншот Google Maps
После вчерашнего снегопада Киев продолжают убирать десятки единиц коммунальной спецтехники. С их помощью на дорогу наносят противогололедные средства.
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