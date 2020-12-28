На дорогах Киева 28 декабря после выходных снова образовались пробки. Онлайн-карта свидетельствует об ограниченном движении транспорта в традиционных местах.

Утро первого рабочего дня в Киеве началось с пробок, которые образовались на традиционных местах – въездах в город и возле мостов. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Кроме того, на правом берегу затруднено движение в направлении центра.

Где в Киеве образовались пробки утром 28 декабря:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Улица Братиславская (метро Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Улица Большая Васильковская;

Улица Жилянская;

Улица Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандеры.



Где в Киеве пробки 28 декабря / Скриншот Google Maps

По данным КГГА, 56 единиц техники сейчас осуществляют обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами. В первую очередь дорожники засыпают солью, песком или специальной химической смесью: