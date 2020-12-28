Где в Киеве пробки 28 декабря: онлайн-карта
На дорогах Киева 28 декабря после выходных снова образовались пробки. Онлайн-карта свидетельствует об ограниченном движении транспорта в традиционных местах.
Утро первого рабочего дня в Киеве началось с пробок, которые образовались на традиционных местах – въездах в город и возле мостов. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Кроме того, на правом берегу затруднено движение в направлении центра.
Где в Киеве образовались пробки утром 28 декабря:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Братиславская (метро Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Жилянская;
- Улица Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандеры.
Где в Киеве пробки 28 декабря / Скриншот Google Maps
По данным КГГА, 56 единиц техники сейчас осуществляют обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами. В первую очередь дорожники засыпают солью, песком или специальной химической смесью:
- мосты;
- путепроводы;
- подъемы и спуски;
- улицы из брусчатки;
- лестницы подземных переходов.
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