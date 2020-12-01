Утро первого дня зимы отмечается ухудшением ситуации на дорогах по сравнению с 30 ноября. 1 декабря в Киеве наблюдаются очень серьезные пробки.

Места, где образовались пробки, нельзя назвать неприсущими для столицы. Традиционно на Левом берегу сложно проехать к мостам и по ним самим. На Правом дороги перегружены в направлении центра. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Кроме того, пробки наблюдаются на всех въездах в Киев.

Утром 1 ноября в Киеве наблюдаются пробки на:

Северном мосту;

Южном мосту;

Дарницком мосту;

Проспекте Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Проспекте Соборности;

Улице Братиславской (район метро "Черниговская");

Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе;

Бульваре Дружбы Народов;

Улице Грушевского;

Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");

Проспекте Героев Сталинграда;

Севастопольской площади;

Улице Богатырской;

Улице Полярной;

Проспекте Степана Бандеры;

Проспекте Любомира Гузара;

Улице Вадима Гетьмана;

Проспекте Победы;

Проспекте Лобановского;

Улице Елены Телиги;

Улице Борщаговской;

Улице Волынской;

Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка).



Где в Киеве 1 декабря пробки / Скриншот Google Maps

Также с самого утра митингующие предприниматели заблокировали возможность проезда по улице Грушевского в обоих направлениях. И это существенно ухудшило ситуацию на дорогах в центре Киева.