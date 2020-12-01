Пробки в Киеве 1 декабря
Утро первого дня зимы отмечается ухудшением ситуации на дорогах по сравнению с 30 ноября. 1 декабря в Киеве наблюдаются очень серьезные пробки.
Места, где образовались пробки, нельзя назвать неприсущими для столицы. Традиционно на Левом берегу сложно проехать к мостам и по ним самим. На Правом дороги перегружены в направлении центра. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Кроме того, пробки наблюдаются на всех въездах в Киев.
Утром 1 ноября в Киеве наблюдаются пробки на:
- Северном мосту;
- Южном мосту;
- Дарницком мосту;
- Проспекте Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);
- Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Проспекте Соборности;
- Улице Братиславской (район метро "Черниговская");
- Улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе;
- Бульваре Дружбы Народов;
- Улице Грушевского;
- Голосеевском проспекте (от метро "Ипподром" и "Голосеевская");
- Проспекте Героев Сталинграда;
- Севастопольской площади;
- Улице Богатырской;
- Улице Полярной;
- Проспекте Степана Бандеры;
- Проспекте Любомира Гузара;
- Улице Вадима Гетьмана;
- Проспекте Победы;
- Проспекте Лобановского;
- Улице Елены Телиги;
- Улице Борщаговской;
- Улице Волынской;
- Улице Соборной и на Кольцевой дороге (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 1 декабря пробки / Скриншот Google Maps
Также с самого утра митингующие предприниматели заблокировали возможность проезда по улице Грушевского в обоих направлениях. И это существенно ухудшило ситуацию на дорогах в центре Киева.
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