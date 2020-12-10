В четверг, 10 декабря в Киеве наблюдаются пробки. Трафик ограничен на многих улицах столицы. Трудно проехать почти во всех направлениях с Левого берега.

На Правом берегу движение ограничено в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Читайте также В Киеве 10 декабря будет опасно на дорогах: КГГА дала советы водителям и пешеходам Утром 10 декабря, наблюдаются пробки на таких участках дороги в столице: Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности и мост Патона;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)

Проспект Освободителей;

Проспект Шухевича;

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Проспект Героев Сталинграда;

Улица Елены Телиги;

Проспект Степана Бандеры;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка). Где в Киеве 10 декабря пробки / Скриншот Google Maps