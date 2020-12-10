Пробки в Киеве 10 декабря
В четверг, 10 декабря в Киеве наблюдаются пробки. Трафик ограничен на многих улицах столицы. Трудно проехать почти во всех направлениях с Левого берега.
На Правом берегу движение ограничено в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 10 декабря, наблюдаются пробки на таких участках дороги в столице:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности и мост Патона;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)
- Проспект Освободителей;
- Проспект Шухевича;
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Степана Бандеры;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 10 декабря пробки / Скриншот Google Maps
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