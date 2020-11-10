Вторник в Киеве начался с пробок. 10 ноября на всех направлениях с левого берега движение ограничено. От метро Позняки до Южного моста наблюдается огромный затор.

На самом мосту происходит ремонт. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Утром 10 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги: Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе;

Проспект Соборности;

Броварской проспект и проспект Освободителей (метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская");

Проспект Шухевича (Северный мост);

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Голосеевский проспект (метро "Голосеевская" и метро "Ипподром");

Проспект Победы;

Улица Борщаговская;

Проспект Степана Бандеры.

​Где в Киеве 10 ноября пробки / Скриншот Google Maps На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября.