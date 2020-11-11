Пробки в Киеве 11 ноября
День в Киеве начался с пробок. 11 ноября почти на всех направлениях с Левого берега движение ограничено. Оперативно о киевских пробках – на 24 канале.
На Правом берегу наблюдаются пробки в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 11 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект и проспект Освободителей (метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская");
- Проспект Степана Бандеры;
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Победы;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная (Софиевская Борщаговка);
- Голосеевский проспект (метро "Голосеевская" и метро "Ипподром").
Где в Киеве 11 ноября пробки / Скриншот Google Maps
На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября 2020 года.
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