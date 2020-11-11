День в Киеве начался с пробок. 11 ноября почти на всех направлениях с Левого берега движение ограничено. Оперативно о киевских пробках – на 24 канале.

На Правом берегу наблюдаются пробки в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Читайте также На Троещине в Киеве коммунальщики нарисовали "зебру" вокруг лужи: фото Утром 11 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги: Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе;

Проспект Соборности;

Броварской проспект и проспект Освободителей (метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская");

Проспект Степана Бандеры;

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Победы;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная (Софиевская Борщаговка);

Голосеевский проспект (метро "Голосеевская" и метро "Ипподром").

Где в Киеве 11 ноября пробки / Скриншот Google Maps На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября 2020 года.