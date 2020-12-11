Пробки в Киеве 11 декабря
Последний день рабочей недели 11 декабря Киев парализовали пробки. На каких участках дороги движение ограничено читайте подробно в статье.
Заторы наблюдаются в традиционных местах. Движение с левого берега ограничено, но не так, как в другие дни. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 11 декабря наблюдаются пробки на таких отрезках дороги в столице:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Братиславская (метро Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 11 декабря пробки / Скриншот Google Maps
- По состоянию на вечер, 10 декабря, с момента ухудшения ситуации на дорогах из-за непогоды, в Киеве произошло 127 аварий. К счастью, ни одной смертельной.
- С начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – курсирование с отклонением от графика движения – в связи со сложными погодными условиями.
- Зима напомнила, что она уже здесь, а непроходимая гололедица накрыла улицы. Это создало массу эпических ситуаций: некоторые улицы стали непроходимыми и люди буквально катились по тротуарам, а на дорогах можно было увидеть маршрутки, которые дрифтуют.
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