Пробки в Киеве 12 ноября
Четверг в Киеве начался с пробок. 12 ноября на всех направлениях с левого берега движение ограничено. Оперативно о киевских пробках – на 24 канале.
На правом берегу наблюдаются заторы в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 12 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект и проспект Освободителей (метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская");
- Проспект Шухевича (Северный мост);
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Победы;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Голосеевский проспект (метро "Голосеевская" и метро "Ипподром").
Где в Киеве 12листопада пробки / Скриншот Google Maps
На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября 2020 года.
За последние сутки в Киеве произошло 105 ДТП. 4 человека пострадали. Один, к сожалению, погиб.
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