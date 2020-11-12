Четверг в Киеве начался с пробок. 12 ноября на всех направлениях с левого берега движение ограничено. Оперативно о киевских пробках – на 24 канале.

На правом берегу наблюдаются заторы в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Читайте также Разрешение на строительство отеля на Андреевском спуске: КГГА оспорит скандальное решение суда

Утром 12 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:

Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе;

Проспект Соборности;

Броварской проспект и проспект Освободителей (метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская");

Проспект Шухевича (Северный мост);

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Победы;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Голосеевский проспект (метро "Голосеевская" и метро "Ипподром").

Где в Киеве 12листопада пробки / Скриншот Google Maps

На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября 2020 года.

За последние сутки в Киеве произошло 105 ДТП. 4 человека пострадали. Один, к сожалению, погиб.