Пробки в Киеве 13 ноября
В пятницу 13 ноября в Киеве как всегда наблюдаются пробки. Оперативно о ситуации на дорогах – на 24 канале.
На левом берегу утром трудно проехать только на проспекте Бажана и в районе станции метро "Левобережная". На правом берегу столицы наблюдаются заторы в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 13 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:
- Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);
- Броварской проспект и проспект Освободителей (метро "Левобережная");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская");
- Проспект Героев Сталинграда;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Борщаговская;
- Район метро "Лукьяновская"
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Голосеевский проспект (метро "Голосеевская" и метро "Ипподром").
Где в Киеве 13 ноября пробки / Скриншот Google Maps
На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября 2020 года.
С начала 2020 года в Киеве исследовали пробки на дорогах. Согласно данным специалистов, Киев может занять второе место в Европе за пробками и ориентировочно оказаться на седьмом месте в мире.
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