В пятницу 13 ноября в Киеве как всегда наблюдаются пробки. Оперативно о ситуации на дорогах – на 24 канале.

На левом берегу утром трудно проехать только на проспекте Бажана и в районе станции метро "Левобережная". На правом берегу столицы наблюдаются заторы в традиционных местах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 13 ноября наблюдаются пробки на таких отрезках дороги:

Проспект Бажана (от метро "Позняки" до Южного моста);

Броварской проспект и проспект Освободителей (метро "Левобережная");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская");

Проспект Героев Сталинграда;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Борщаговская;

Район метро "Лукьяновская"

Улица Набережно-Крещатицкая;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Голосеевский проспект (метро "Голосеевская" и метро "Ипподром").

Где в Киеве 13 ноября пробки / Скриншот Google Maps

На проспекте Бандеры продолжаются ремонтные работы. Движение транспорта будет ограничено до 20 ноября 2020 года.

С начала 2020 года в Киеве исследовали пробки на дорогах. Согласно данным специалистов, Киев может занять второе место в Европе за пробками и ориентировочно оказаться на седьмом месте в мире.