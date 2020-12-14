Пробки в Киеве 14 декабря
Новая неделя в Киеве началась с традиционного явления – пробок на дорогах. В понедельник 14 декабря они наблюдаются на всех направлениях с левого берега.
На Правом берегу тоже движение ограничено на многих улицах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Читайте также Где купить елку в Киеве: список улиц
Утром 14 декабря наблюдаются пробки на таких отрезках дороги в столице:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Братиславская (метро Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 14 декабря пробки / Скриншот Google Maps
В столице снова каток
В понедельник, 14 декабря из-за непогоды на дорогах Киева снова ожидается гололедица. Также возможен мокрый снег, ледовый дождь и туман с видимостью 200-500 метров.
В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности – желтый. Водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter