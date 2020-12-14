Новая неделя в Киеве началась с традиционного явления – пробок на дорогах. В понедельник 14 декабря они наблюдаются на всех направлениях с левого берега.

На Правом берегу тоже движение ограничено на многих улицах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Утром 14 декабря наблюдаются пробки на таких отрезках дороги в столице:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Улица Братиславская (метро Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).



Где в Киеве 14 декабря пробки / Скриншот Google Maps

В столице снова каток

В понедельник, 14 декабря из-за непогоды на дорогах Киева снова ожидается гололедица. Также возможен мокрый снег, ледовый дождь и туман с видимостью 200-500 метров.

В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности – желтый. Водителей и пешеходов призывают быть максимально осторожными.