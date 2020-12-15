Пробки в Киеве 15 декабря
Киевские дороги во вторник 15 декабря парализовало пробками. Огромные пробки наблюдаются в традиционных местах.
Движение ограничено во всех направлениях с Левого берега. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 15 декабря наблюдаются пробки на таких участках дороги в столице:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)
- Улица Братиславская (метро "Черниговская")
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомир Гузар;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 15 декабря пробки / Скриншот Google Maps
В Киевской области лучше не садиться за руль
Полиция предупреждает водителей Киевской области о неблагоприятных погодных условиях – местами мокрый снег с дождем. Правоохранители советуют по возможности воздержаться от поездок автомобилем.
Если все же стоит сесть за руль, следуйте простым правилам:
- Прежде всего, безопасная дистанция и скоростной режим.
- Не стоит совершать рискованных маневров.
- Двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.
- Заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами.
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