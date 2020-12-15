Киевские дороги во вторник 15 декабря парализовало пробками. Огромные пробки наблюдаются в традиционных местах.

Движение ограничено во всех направлениях с Левого берега. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Читайте также Уже после локдауна: проезд в маршрутках Киева и области может существенно возрасти

Утром 15 декабря наблюдаются пробки на таких участках дороги в столице:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница")

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница)

Улица Братиславская (метро "Черниговская")

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская")

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомир Гузар;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).

Где в Киеве 15 декабря пробки / Скриншот Google Maps

В Киевской области лучше не садиться за руль

Полиция предупреждает водителей Киевской области о неблагоприятных погодных условиях – местами мокрый снег с дождем. Правоохранители советуют по возможности воздержаться от поездок автомобилем.

Если все же стоит сесть за руль, следуйте простым правилам: