В Киеве в среду 16 декабря на дорогах наблюдаются традиционные пробки. Проехать трудно на многих центральных улицах.

Трафик ограничен на Левом берегу и в центре столицы. Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Читайте также Момент падения опор освещения на Шулявском путепроводе сняли камеры: видео Утром 16 декабря наблюдаются пробки на таких отрезках дороги в столице: Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Проспект Освободителей;

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Улица Братиславская (метро Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Проспект Победы;

Проспект Лобановского;

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка). Где в Киеве 16 декабря пробки / Скриншот Google Maps Что делать водителям, если на дороге гололедица / Инфографика 24 канала