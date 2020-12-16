Пробки в Киеве 16 декабря
В Киеве в среду 16 декабря на дорогах наблюдаются традиционные пробки. Проехать трудно на многих центральных улицах.
Трафик ограничен на Левом берегу и в центре столицы. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
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Утром 16 декабря наблюдаются пробки на таких отрезках дороги в столице:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Проспект Освободителей;
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Братиславская (метро Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Проспект Победы;
- Проспект Лобановского;
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка).
Где в Киеве 16 декабря пробки / Скриншот Google Maps
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